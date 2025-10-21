CERVETERI – Nuovo appuntamento letterario previsto sabato 25 ottobre. Alla Mondadori Nello Trocchia presenta “Invincibili”, il libro sulla mafia albanese a Roma. Un racconto dettagliato, approfondito, che scava nei meandri più profondi e silenziosi sull'ascesa spietata e silenziosa della criminalità albanese in Italia, intrecciandola con le falle politiche, giudiziarie e sociali degli ultimi trent'anni. «Non possiamo lasciare Nello da solo – sostengono Tarita Vecchiotti e Andrea Oliva della Mondadori di Cerveteri -, giornalisti di inchiesta come lui meritano di sentire vicina la comunità onesta e rispettosa della legge». Modererà l’incontro, Alessia Marabici, giovane studentessa laureanda in criminologia e libraia di Mondadori Bookstore Cerveteri. «Siamo onorati di ospitare un ospite di prestigio – aggiungono – un giornalista che in più occasioni non ha avuto paura di fare luce con il proprio mestiere su quel lato oscuro della nostra società. Una presenza a Cerveteri la sua che assume una valenza ancora più importante considerati gli ultimi casi di cronaca e il vile attentato che ha subito un altro grande giornalista come Sigfrido Ranucci». Trocchia, giornalista e volto di “Piazzapulita” di La 7, non è nuovo nel mettere nero su bianco e nel mettere il proprio volto in inchieste sui fenomeni della malavita organizzata.

