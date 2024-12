Un uomo è stato investito a Canino alla fermata dell’autobus. L’incidente è accaduto questa mattina intorno alle 8 lungo la strada Castrense all’altezza dell’incrocio con via di Corneto.

Per cause in corso di accertamento, mentre l’uomo stava attendendo l’arrivo del pullman della Cotral è stato investito da un’auto.

Subito sono stati attivati i soccorsi e sul posto è intervenuto il 118.

Il personale sanitario, constatate le condizioni dell’uomo, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza con la quale il ferito è stato trasportato all’ospedale di Belcolle in codice rosso ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.