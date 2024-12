Una cinquantina di persone tra cui gli studenti di due classi del liceo scientifico Ruffini di Viterbo in gita a Montecatini Terme sono finite al pronto soccorso la notte scorsa per una presunta un’intossicazione alimentare. Era tutte alloggiate in un albergo del posto. Intorno alle 2 di notte alcuni hanno cominciato ad accusare disturbi gastrointestinali con dolori addominali. Pare che tutte abbiano cenato nello stesso posto. Scattato l’allarme sono giunte in hotel diverse ambulanze e la Asl locale ha attivato per tutti la procedura di emergenza. Le persone sono state trasportate negli ospedali di Lucca, Pistoia e Prato.

Le condizioni dei ragazzi ricoverati, oggi, sono generalmente buone e alcuni di loro sono già stati dimessi, mentre altri restano al momento ancora sotto osservazione. Intanto il personale dell’Asl ha proceduto al campionamento di cibo per capire che cosa abbia scatenato l’intossicazione alimentare.