FIUMICINO - Il primato di Fiumicino tra i grandi Comuni del Lazio per la raccolta differenziata non nasce per caso. Alla base del riconoscimento ottenuto all’Ecoforum 2025 c’è una strategia avviata negli anni e costruita su scelte concrete, come l’introduzione delle eco-isole informatizzate sul territorio. Strutture pensate per affiancare il porta a porta, facilitare il conferimento dei rifiuti e contrastare l’abbandono, offrendo ai cittadini un servizio accessibile in ogni momento e controllato.

Le eco-isole, attive in diverse zone del Comune, rappresentano uno degli esempi più evidenti della strada intrapresa dall’amministrazione sul fronte della sostenibilità: tecnologia, tracciabilità e responsabilizzazione degli utenti. Un modello che ha contribuito ad aumentare la qualità della raccolta differenziata e che oggi trova conferma nei numeri certificati da Legambiente, con Fiumicino promossa tra i Comuni Ricicloni e prima nel Lazio tra le città sopra i 50mila abitanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA