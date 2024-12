Un operaio è rimasto ferito ieri in un incidente sul lavoro. Il fatto si è verificato intorno alle 11,30 all’interno di un’azienda vinicola in località Centignano a Vignanello. Per cause ancora in corso d’accertamento, durante lo svolgimento delle attività lavorative, l’uomo, un 64enne di Soriano nel Cimino, è rimasto ferito alle gambe. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Belcolle ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono interventi anche i carabinieri per i primi rilievi e raccogliere testimonianze, insieme al personale del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto.