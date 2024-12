Un infortunio sul lavoro si è consumato oggi pomeriggio a Gallese. Per cause in corso d’accertamento intorno alle 15,30 di ieri un operaio di un’azienda è caduto battendo la testa. Soccorso dal 118 è stato trasportato al policlinico Gemelli per un sospetto trauma cranico ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri, l’ispettorato del lavoro e il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl per accertare la dinamica del fatto e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Quello di ieri è il secondo infortunio sul lavoro in pochi giorni nella Tuscia.

Martedì scorso a Vignanello un uomo di 64 anni è rimasto ferito alle gambe da un macchinario mentre lavorava in un’azienda del settore vinicolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belcolle ma anche in questo caso, fortunatamente, non è stato in pericolo di vita.