CERVETERI – Tanto impegno per contrastare gli incivili che continuano a deturpare il territorio. Le fototrappole, installate tra dicembre e gennaio grazie a un contributo economico di Città Metropolitana di Roma Capitale, hanno iniziato a fare il loro lavoro, ossia individuare le persone che creano problemi all’ambiente. E le prime multe starebbero già partendo dai terminali del comando della Polizia locale di via Friuli nei confronti di chi ha contribuito allo scempio abbandonando sacchetti dell’immondizia a rifiuti su strade e marciapiedi. Molti però sono incappucciati, altri hanno invece abbandonato le auto un po' distante senza così finire nel mirino delle telecamere, e magari lo hanno fatto di sera. Ecco perché – come confermato dal comandante della Municipale, Cinzia Luchetti – ci vorranno ulteriori accertamenti per cercare di stanare i responsabili. I vigili urbani operano in sinergia con le guardie ecozoofile di Fareambiente. In più la giunta comunale, con le parole dell’assessore alle Politiche ambientali, aveva annunciato di voler trasmettere le immagini delle telecamere in Procura a Civitavecchia e di dare mandato ai legali per seguire i relativi processi penali nei confronti degli sporcaccioni, almeno nei casi più gravi. Associazioni e comitati si sono pure lamentati nell’ultimo periodo per le discariche in via San Paolo e persino nelle aree archeologiche della Necropoli. Emblematico il caso della via Settevene Palo Nuova, arteria provinciale dove nonostante le bonifiche tornano le discariche in sfregio alle istituzioni.

