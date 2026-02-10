In seguito ai recenti incidente mortali sulla Cassia, il prefetto, Sergio Pomponio, ha convocato una riunione ad hoc. L’incontro si terrà mercoledì prossimo presso la Prefettura di Viterbo e avrà a oggetto la questione della sicurezza della circolazione stradale della strada SS 2 Cassia nel tratto compreso nel territorio della provincia viterbese. Nell’occasione saranno analizzate le principali criticità che riguardano tale importante arteria, interessata quotidianamente da un rilevante flusso veicolare che attraversa i centri abitati di diversi comuni e che è stata recentemente la scena di gravissimi eventi incidentali.

Il prefetto, attraverso il coinvolgimento degli enti e istituti interessati (forze di polizia, amministrazioni locali, l’ente proprietario della strada), intende individuare un percorso condiviso che, attraverso specifiche iniziative e adeguate misure, possa progressivamente garantire un’efficace implementazione delle condizioni di sicurezza volte a tutelare l’incolumità degli utenti della strada e a migliorare il corretto svolgimento della circolazione stradale.