CERVETERI – Un Piano del traffico tutto nuovo per la città etrusca. Dossi, cambi di viabilità, interventi mirati nelle aree più a rischio. L’intervento di palazzo Risorgimento è finalizzato al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e della vivibilità complessiva sul territorio comunale. In municipio la sindaca, Elena Gubetti, il vicesindaco e assessore alla Polizia locale, Riccardo Ferri, il comandante dei “caschi bianchi”, Cinzia Luchetti, il delegato preposto Pierlucio Latini, hanno incontrato i progettisti del piano per approfondire ulteriormente le azioni da intraprendere. «Un documento i cui effetti saranno visibili nella quotidianità – chiarisce Gubetti - perché garantirà un’organizzazione più razionale dei flussi di traffico e una gestione più efficiente della mobilità urbana. Cerveteri è una città che negli ultimi anni è cresciuta e ha cambiato volto, e proprio per questo ha bisogno di una visione moderna della viabilità, capace di rispondere alle nuove esigenze di chi la vive ogni giorno». Gli ingegneri incaricati della redazione del Put (Piano urbano del traffico), a seguito dei sopralluoghi effettuati sul territorio e degli studi condotti con il supporto della Polizia Locale, hanno individuato alcune zone della città caratterizzate da un elevato scorrimento veicolare e da una maggiore incidenza di incidenti. «Riguarderà l’intero territorio comunale – aggiunge la sindaca – e terrà conto del vigente Piano Regolatore, così come degli interventi previsti dal Peba, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche approvato dalla nostra amministrazione. Questo ci consentirà di avviare una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale per pedoni, mezzi pubblici e privati e per tutti coloro che, quotidianamente, percorrono le nostre strade». Prende posizione anche Ferri: «Nonostante la grandezza dell’intero territorio comunale, con quasi 500km di strade – conclude -, il tasso di incidenti che si verificano annualmente se paragonato ad altre realtà è decisamente contenuto: in media si registrano tra gli 80 e i 100 sinistri. Il problema è che si verificano sempre in determinate zone del territorio: il Put redatto e sul quale stiamo lavorando, avanzando osservazioni e richieste di modifica, punta proprio a questo, ovvero a mettere in maggiore sicurezza quelle aree del territorio dalle quali sono emerse delle criticità».

