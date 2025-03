CERVETERI - Attimi di paura a Cerveteri, in via Umberto Badini. Un incendio è divampato tra due auto in sosta. Le fiamme hanno lambito e danneggiato due pali della pubblica illuminazione. Sul posto è intervenuta una squadra della Multiservizi Caerite. «Come prima cosa è stata sezionata la parte danneggiata dell'impianto, in modo di consentire il funzionamento della restante parte non danneggiata - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - Nella giornata di domani invece, si effettueranno ulteriori sopralluoghi per il ripristino completo della pubblica illuminazione».

