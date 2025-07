Il sindaco di Tuscania risponde al Pd in merito all’incendio che martedì ha interessato un deposito di pneumatici lungo la Strada Martana e che ha sprigionato un denso fumo.

Bartolacci, stando a quanto riportato a Pd, ha assicurato che “il competente ufficio comunale presente anche in loco ha avuto disposizione di avviare una serie di attività di verifica. Sono stati presi già contatti con i carabinieri forestali al fine di verificare lo stato conservativo dell’area e gli atti adottati nel tempo dalle competenti istituzioni. I vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio provvederanno - conclude il sindaco - a emettere una relazione sull’accaduto dalla quale saranno avviate le procedure di analisi delle eventuali contaminazioni”.

Per la segretaria del circolo Pd, Daniela Venturi: “ciò che occorre, in questa vicenda, è che si intervenga con urgenza per avere un quadro chiaro della situazione”.