LADISPOLI - Forse una stufa elettrica difettosa e attacca alla presa di corrente. Potrebbe essere questa la causa dell'incendio scoppiato ieri mattina nel bagno di un'abitazione nel quartiere residenziale del Cerreto. A scongiurare il peggio l'arrivo dei vigili del fuoco di Cerenova che in poco tempo hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza l'abitazione. A rimanere lievemente intossicata la proprietaria, una 50enne. Per fortuna nulla di grave. Illesi invece il marito e la figlia di appena un anno che si trovavano al piano di sotto.

IL FATTO. L'incendio sarebbe divampato nel bagno. Una stufetta elettrica difettosa con la spina inserita nella presa di corrente molto probabilmente la causa. Le scintille e le fiamme che hanno raggiunto alcuni vestiti all'interno della stanza e spento prima che potesse propagarsi alle altre camere della villetta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118. In strada si sono riversati anche i vicini temendo che il fuoco potesse arrivare alle altre abitazioni. Disagi alla viabilità per il traffico rallentato in via Parigi intorno a mezzogiorno. Le operazioni di soccorso sono durate in tutto un’oretta e poi via via è tornato tutto alla normalità anche se è rimasto per parecchio tempo l’odore acre di bruciato.

