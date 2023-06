Danni ingenti, struttura inagibile e un gatto deceduto nell’incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio in una villetta di Sutri. L’abitazione di una coppia, una villetta unifamiliare su un unico piano con una struttura e tetto in legno, si trova in via delle Viole. Le fiamme sono divampate per cause in corso d’accertamento nel vano lavanderia. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre da Viterbo e da Civita Castellana, hanno circoscritto l’incendio a quest’unico vano ma il fumo ha invaso e danneggiato tutta l’abitazione. La coppia non era in casa quindi non ci sono stati feriti ma un gatto non è riuscito a fuggire ed è morto. I vigili del fuoco, intervenuti con 12 uomini, due mezzi pesanti e altrettanti fuoristrada e l'auto del funzionario di guardia pure lui sul posto, sono riusciti a portare all'esterno un contenitore di Gpl e l'auto che era nel garage.

Stando a una prima ricognizione i danni sarebbero importanti: il fumo infatti ha invaso tutta la struttura, danneggiati gli impianti e il tetto in legno dell'abitazione che è completamente inagibile. Sul posto anche i carabinieri e, per precauzione, il personale sanitario del 118.