FIUMICINO - Raccomandazioni importanti, per tutelare la salute pubblica a seguito dell’incendio sviluppatosi il 16 agosto a Fiumicino nell’area di un cantiere navale, nella località di Isola Sacra in via Domenico Siciliani.

Il Comune di Fiumicino informa che, su indicazione della Asl Roma 3, è opportuno adottare le seguenti misure precauzionali, a tutela della salute pubblica, nel raggio di 3 km dall’evento:

Permanenza al chiuso: – limitare il più possibile le attività all’aperto, in particolare nelle aree interessate dalla ricaduta dei fum.

Mantenere porte e finestre chiuse. Evitare l’uso di impianti di ventilazione meccanica o di condizionatori con immissione di aria esterna, nessuna limitazione alle pompe di calore di normale uso nelle abitazioni. Popolazione vulnerabile: particolare attenzione va prestata ai soggetti fragili: bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con patologie respiratorie o cardiovascolari. Si consiglia a tali soggetti di rimanere al chiuso fino a nuova comunicazione.

Consumo di alimenti: evitare il consumo di frutta, ortaggi e altri prodotti alimentari coltivati in orti o giardini esposti ai fumi o alla ricaduta delle polveri, se non dopo attento lavaggio con acqua corrente e bicarbonato.Si sconsiglia la raccolta e il consumo di alimenti fino al completamento fino al completamento delle verifiche ambientali.Contatto con superfici contaminate: evitare il contatto diretto con superfici (mobili da giardino, giochi per bambini, arredi esterni) che potrebbero essere state esposte a fiumi; pulire accuratamente con i panni umidi e detergenti comuni prima dell’utilizzo.

Sintomi da esposizione: in caso di irritazioni a occhi, gola o vie respiratorie, contattare il proprio medico curante o i servizi sanitari territoriali.

Divieto di pascolo per gli animali da reddito e divieto di razzolamento per gli animali da cortile.

