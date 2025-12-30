ALLUMIERE - Si è svolta martedì pomeriggio, presso l’ultimo piano del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, l’inaugurazione delle “Officine Municipali”, il nuovo spazio pubblico pensato per favorire collaborazione, creatività e innovazione, messo a disposizione di cittadini e imprese.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità non solo per l’apertura di un nuovo servizio, ma anche per il valore simbolico dell’intervento: un intero piano del Camerale, rimasto chiuso per anni, è stato restituito alla città e trasformato in un luogo vivo, moderno e funzionale. Le Officine Municipali nascono da un progetto dell’amministrazione comunale volto a creare uno spazio accessibile e realmente utile al territorio, capace di rispondere a esigenze diverse. Un ambiente multifunzionale in cui lavorare, incontrarsi, ricevere supporto e sviluppare nuove opportunità, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale ed economico locale. All’interno trovano spazio un coworking pubblico, dotato di dieci postazioni attrezzate, connessione internet veloce e stampante condivisa e uno sportello di assistenza per cittadini e imprese.

©riproduzione riservata