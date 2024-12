CERVETERI - Ancora discariche abusive sul territorio. Qualcuno, questa volta, ha pensato bene, forse per rinnovo dell’arredamento, o per trasloco, di abbandonare un intero divano in via dei Cipressi a Campo di Mare. Una situazione di degrado crescente che sta portando i residenti delle frazioni etrusche all’esasperazione.

