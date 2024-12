«In via Bellavista spacciano nelle bustine degli escrementi dei cani». La denuncia viene da alcuni cittadini esasperati dal traffico di droga in questa zona. Zona che già era salita agli onori della cronaca qualche tempo fa per un water abbandonato nei pressi di un cestino dei rifiuti. I residenti continuano a denunciare situazioni di degrado e spaccio. Stando a quanto segnalato, pare che i pusher abbiano trovato un sistema insolito per consegnare la droga. «Siamo ad informare tutta la popolazione di Viterbo e provincia dello spaccio di stupefacenti che avviene tutti i pomeriggi e sera presso via Bellavista - dicono - sono tre i metodi di spaccio: si può ordinare telefonicamente e poi passare con la macchina a via Sant'Agostino, oppure via Lucchi, ma anche via delle Piagge e lo scambio avviene direttamente dal finestrino dell’auto stessa; il classico, si passa a piedi e si acquista; il terzo è il sistema più fantasioso per quando si devono acquistare maggiori quantità di prodotto, è quello di mettere lo stupefacente all’interno di una bustina per gli escrementi dei cani e poggiarla a terra in un angolo prestabilito, l’acquirente passa e la raccoglie, ovviamente lo scambio di soldi avviene prima». I residenti dicono che «le forze dell’ordine quando passano per il controllo, lo fanno con l’auto di servizio» ben visibili quindi agli spacciatori. «Nessuno fa nulla - dicono - nonostante le molte segnalazioni». Lo spaccio non è l’unico problema della zona. Qui si segnalato liti tutti i giorni, «schiamazzi notturni di tossici - dicono - ubriaconi e risse tra indigeni viterbicoli».