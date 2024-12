«L’Arma ha gestito oltre l’85% dei reati commessi, un dato che riflette l’impegno costante dei carabinieri nel garantire la sicurezza».

Questa mattina presso il comando di via Cammillo De Lellis a Viterbo, il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Friano, ha tirato le somme dell’operato dei militari nel corso del 2024.

«L'incontro di oggi è stato organizzato per scambiarci gli auguri e per salutare ufficialmente tutti i presenti, ma è anche un’occasione rara per riunirci e per estendere un saluto a tutte le istituzioni della provincia, ai cittadini e ai carabinieri dei comandi dipendenti del Comando Provinciale di Viterbo - ha continuato Friano - Il nostro obiettivo è quello di vegliare sulle comunità della provincia con l’attenzione quotidiana riservata a ogni cittadino».

Poi il colonnello ha snocciolato le cifre relative all’anno che sta finendo:

«Quest’anno sono state gestite oltre 20.000 chiamate al numero di emergenza 112, dimostrando l’efficacia del nostro sistema di risposta. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 350 arresti, di cui un terzo riguarda lo spaccio di droga, un fronte su cui siamo fortemente impegnati allo scopo di interrompere i traffici verso la provincia».

Particolare attenzione è stata dedicata ai reati di violenza di genere «con la creazione di una rete di protezione per le vittime in collaborazione con gli enti del terzo settore e delle istituzioni». Tra le operazioni ha ricordato le misure cautelari nei confronti di 5 soggetti che avevano adescato una ragazzina di 13 anni online. Poi il colonnello ha accennato all’ondata di furti in abitazione che da qualche tempo sta investendo tutta la Tuscia.

«Purtroppo, come ogni fine anno i furti in abitazione aumentano - ha sottolineato - A questo scopo abbiamo garantito per i mesi di novembre e dicembre la presenza sul territorio di cento volanti che pattugliano il territorio. Inoltre, abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione per i cittadini, che attraverso la segnalazione di qualsiasi cosa possa essere anomalo, possono esserci fortemente di aiuto per arrestare queste persone. A questo proposito nell’ultima settimana abbiamo messo le manette a due gruppi di ladri che operavano separatamente nella nostra provincia».

Infine, Friano ha parlato anche del problema degli incidenti automobilistici.

«Siamo intervenuti - ha detto - su 1200 incidenti stradali, di cui purtroppo 24 mortali. Tra questi tre si sono verificati solo nell’ultimo mese. Per questo rinnoviamo l’appello ai cittadini di guidare sempre con estrema prudenza».