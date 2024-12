CERVETERI - Torna in piazza Aldo Moro "Bentornata Gardensia". A scendere in campo i volontari dell'Aism. Obiettivo: sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi, nonostante il grande lavoro svolto da medici e ricercatori, ancora non ha una cura. «Acquistando una più piante - spiegano i volontari - farete qualcosa di speciale: sostenere insieme a noi le attività di ricerca scientifica».

