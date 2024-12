LADISPOLI - Mentre ci si prepara ad accogliere la tradizionale Sagra del Carciofo romanesco, in città si guarda già all'estate. E anche quest'anno tornerà il Summer Fest. Appuntamento il 2, 3 e 4 agosto. «L'organizzazione della manifestazione - ha spiegato il sindaco Alessandro Grando - è frutto della preziosa collaborazione tra l'amministrazione e la Proloco di Ladispoli, sotto la guida del presidente Claudio Nardocci. Insieme stiamo già lavorando per garantire un programma ricco di sorprese e grandi emozioni, confermando il nostro impegno nel portare eventi di qualità nel nostro territorio. Gli spettacoli - ha concluso il sindaco- si svolgeranno sempre in piazza Rossellini, quindi nel cuore della nostra città, e saranno sempre ad ingresso gratuito per il pubblico». «Il Summer Fest - ha commentato l’assessore al Turismo, Marco Porro - è cresciuto gradualmente di livello con il passare degli anni, arrivando ad ospitare artisti del calibro di Raf, Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Mr. Rain, Michele Zarrillo, Gemelli DiVersi, AKA 7even, Emis Killa e Elettra Lamborghini. Anche in questa edizione puntiamo a stupire il pubblico con artisti di grande livello, anche di fama internazionale, offrendo così un'esperienza indimenticabile a tutti coloro che assisteranno agli spettacoli. Invito quindi tutti i cittadini e i turisti a segnare sul calendario le date del 2, 3 e 4 agosto, per un appuntamento che si preannuncia imperdibile».

