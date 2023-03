Cronaca

''Immigrati, il Comune di Tarquinia non abbassa la guardia''

Nei giorni scorsi sono arrivate in città due famiglie, in tutto otto persone,, alloggiate in due appartamenti affittati da privati cittadini ad una cooperativa locale. Il sindaco Mencarini rassicura la popolazione «Garantiremo che tutto sia sotto controllo e monitorato. Di certo non possiamo sostituirci alla Prefettura»