LADISPOLI – Ibis eremita a spasso per le strade della città. Insolito avvistamento in via Corrado Melone da parte di alcuni automobilisti di passaggio. In realtà, il rarissimo uccello, si era fermato già da giorni all’interno della palude di Torre Flavia. Alla fine, dopo qualche pericolo corso, è stato salvato. A recuperarlo sono stati i volontari delle guardie zoofile di Fareambiente. L’esemplare poi è stato liberato proprio a Torre Flavia dopo aver recuperato i dati di inanellamento perché questi animali fanno parte di un progetto di conservazione europeo. Grazie anche ai Carabinieri forestali e ai ragazzi del servizio civile che praticamente tutti i giorni presidiano l'area protetta. Non si tratta di uccelli qualsiasi ma di rarissimi esemplari tanto che nel mondo se ne contano poco più di 500. Rientra le specie in pericolo di estinzione oggetto di un progetto Life austriaco di reintroduzione in natura, iniziato 20 anni fa, che dovrebbe assicurarne l’auto-sostentamento in Europa a partire dal 2028. Attualmente gli Ibis più che in Italia si trovano in Africa, in Marocco e più a est in Siria.

