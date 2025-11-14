MONTALTO - La sindaca Emanuela Socciarelli, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e il comandante della Polizia locale Adalgiso Ricci hanno incontrato il prefetto di Viterbo dottor Sergio Pomponio e il nuovo direttore marittimo del Lazio, capitano di Vascello Cosimo Nicastro che hanno fatto visita al Comune di Montalto di Castro. Un incontro istituzionale per far conoscere alle autorità presenti la realtà locale, le sue peculiarità e problematiche, con lo scopo di fortificare una collaborazione sempre più strutturata per la sicurezza e il controllo del territorio. La mattinata si è conclusa con la visita al Parco naturalistico e archeologico di Vulci.

«La visita del prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, e del nuovo direttore marittimo del Lazio, capitano di Vascello Cosimo Nicastro - dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli - rappresenta un importante riconoscimento per la nostra comunità.

È un segnale di attenzione istituzionale che rafforza il dialogo e la collaborazione tra enti locali e autorità sovracomunali. Durante l’incontro abbiamo avuto modo di illustrare le caratteristiche del territorio di Montalto di Castro, le sue potenzialità e le criticità che lo interessano, con l’obiettivo comune di consolidare un sistema di sicurezza e di controllo sempre più efficace. Ringrazio il prefetto Pomponio e il direttore Nicastro per la sensibilità dimostrata, il comandante della Polizia locale Adalgiso Ricci, il comandante della stazione dei carabinieri di Montalto di Castro Roberto Piermatti, il comandante della Guardia costiera di Montalto Andrea Gargiulo e tutti i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato a questa mattinata di confronto costruttivo».

«La collaborazione tra istituzioni - conclude la sindaca - è la chiave per garantire una crescita armoniosa e sostenibile del nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA