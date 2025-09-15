FIUMICINO - Il Ponte 2 Giugno resterà chiuso al traffico veicolare nelle ore notturne per consentire interventi di sostituzione degli infissi nei locali tecnici delle torri.

La chiusura sarà in vigore da oggi fino a giovedì 18 settembre 2025, con orario 22:00 – 06:00. Durante questa fascia oraria, l’impalcato del ponte non sarà transitabile.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni, è stata predisposta la seguente disciplina provvisoria di traffico: chiusura temporanea del ponte nelle notti dal 16 al 18 settembre, dalle 22 alle 6; preavviso di lavori in corso e istituzione del limite di velocità a 30 km/h nelle aree limitrofe; divieto di sosta e fermata con zona rimozione nel tratto interessato; installazione di segnaletica dedicata (lavori in corso, limite 30 km/h, senso vietato, frecce direzionali) e di lumini lampeggianti per la visibilità notturna; divieto di attracco e transito nel canale sottostante, esteso a qualsiasi tipo di imbarcazione, entro un perimetro di 25 metri a monte e a valle del ponte. I lavori rientrano nell’attività di manutenzione e adeguamento delle strutture tecniche del ponte.