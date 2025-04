CIVITAVECCHIA – Un risultato atteso da anni dai cittadini delle zone a nord di Civitavecchia diventa finalmente realtà: dal prossimo 15 maggio infatti entrerà in vigore l’ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti (oltre le 7 tonnellate) su un ampio tratto della via Aurelia, nel quadrante nord della città.

Il provvedimento, firmato dal comandante della Polizia Locale Ivano Berti, riguarda in particolare il tratto compreso tra il terzo tronco della strada Mediana e il km 78+000 della via Aurelia Nord, inclusa via Monteverdi e l’accesso alla Borgata Aurelia.

Una decisione sicuramente accolta con soddisfazione da residenti che da tempo segnalavano i disagi causati dal transito continuo di tir, diretti al porto o alla zona industriale, anche nelle ore notturne. «È stato un lavoro lungo e impegnativo – ha commentato il consigliere comunale delegato ai trasporti Ismaele De Crescenzo – abbiamo recepito le segnalazioni dei residenti, esasperati dal passaggio incessante di mezzi pesanti. Dopo un dialogo costante con Anas, siamo riusciti a trovare una soluzione concreta. Una volta installata la segnaletica, l’area sarà finalmente alleggerita».

L’ordinanza stabilisce percorsi alternativi obbligatori per i mezzi pesanti, come la bretella per l’interporto e l’accesso diretto al porto tramite via Molinari e il Varco Nord. Restano esclusi dal divieto gli autobus del trasporto pubblico e i veicoli autorizzati caso per caso dalla Polizia Locale. I controlli saranno affidati alla Polizia municipale, con la prospettiva di valutare in futuro l’installazione di varchi elettronici. L’obiettivo è garantire una viabilità più sicura e sostenibile, soprattutto in vista della stagione estiva, quando il traffico verso le spiagge di Sant’Agostino rischia di aggravare ulteriormente la situazione.

