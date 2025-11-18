TARQUINIA - Il Lions club Tarquinia ha donato una nuova targa d’intitolazione alla scuola dell’infanzia “Trieste Valdi”, in sostituzione di quella vecchia che si era deteriorata nel tempo ed era poco leggibile. L’inaugurazione si è tenuta il 12 novembre alla presenza del sindaco Francesco Sposetti, dell’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni, della dirigente scolastica dell’IC “Ettore Sacconi” Dilva Boem, delle insegnanti, delle famiglie e dei bambini. Accanto alla presidente del Lions Club Tarquinia, Roberta Ranucci, hanno partecipato i soci Laura Voccia, Paola De Pretis, Giovanni Lorenzo Cardia, Angelo Projetti e Fabio Fiorelli. Proprio Projetti e Fiorelli, con grande dedizione e competenza tecnica, hanno seguito ogni fase dell’intervento: dai sopralluoghi alla realizzazione, fino all’installazione, garantendo il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza e la perfetta integrazione con l’edificio.

«Desidero ringraziare il sindaco Sposetti per il sostegno e per l’autorizzazione concessa – dichiara la presidente Ranucci –. Il Comune e la scuola hanno collaborato con grande disponibilità. Ma un grazie speciale va ai soci Projetti e Fiorelli, che hanno curato nei dettagli un progetto destinato a rimanere nella storia della città. La targa infatti riporta l’anno 2025, segnando il momento in cui la scuola dell’infanzia ritrova un simbolo della sua identità». Nel corso della cerimonia, è stata ricordata la figura di Trieste Valdi, ispettore scolastico e direttore didattico, esempio di dedizione e passione verso il mondo della scuola.

La donazione della targa si inserisce in un rapporto di collaborazione consolidato tra il Lions Club Tarquinia e l’ic “Ettore Sacconi”, che ha dato vita a numerose iniziative di grande valore: dagli screening gratuiti per la prevenzione dell’ambliopia nei bambini tra i 3 e i 6 anni, all’allestimento delle aule sensoriali nelle scuole dell’infanzia “Trieste Valdi” e “Luca Leoni”; dal concorso “Un Poster per la Pace” al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia; dall’acquisto di defibrillatori al recente acquisto di un software didattico avanzato, fondamentale per supportare gli insegnanti di sostegno nella progettazione educativa per studenti con autismo e disabilità. “Essere presenti nella formazione dei giovani è uno dei principi fondamentali dei Lions – conclude la presidente Ranucci –. La nostra missione è sostenere e valorizzare il loro cammino. Per questo continueremo a lavorare al fianco delle scuole del nostro territorio, con nuovi progetti e nuove energie, sempre al servizio della comunità».

