LADISPOLI – Domani è il grande giorno del pugilato nel nome di Daniele Nica. Si svolgerà nella palestra della Corrado Melone il 5° memorial in onore del giovane morto a 16 anni nel 2016 in un incidente stradale. Ragazzo che se n’è andato troppo presto e mai dimenticato. L’evento è stato organizzato dalla Asd Boxe Ladispoli (fortemente voluto dal maestro Fabio Filippini con l’ausilio di Luisiano Fiore) e dalla Spagnoli Sabbatini Production e si prevede molta affluenza sugli spalti. Tanti i campioni che hanno aderito ad un evento speciale. Per i pesi Leggeri si sfideranno in 6 round Cristian Malvitano contro Reynaldo Cajina del Nicaragua. Per i pesi Superpiuma saliranno sul ring Roberto Panella e Ben Christopher Cook, britannico. Poi per i Supermedi spazio a Valerio Di Rocco sempre contro un britannico: Dean Porter. Per i Superwelter incontro tra Cristiano Perrone e Santiago Garces, colombiano. Anche questi tre match si svolgeranno in sei riprese. Grande attesa anche per Cristian Tortorelli. Sarà il suo ultimo incontro che disputerà Valerio Marconi prima di diventare professionista. Sarà all’angolo anche il noto cutman Giulio Spagnoli. Il memorial prevede l’apertura in tarda mattinata con alcuni match di Gym Boxe.

