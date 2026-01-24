CERVETERI – Emozioni e sorrisi al Bambino Gesù di Palidoro dove i piccoli degenti hanno ricevuto dei doni tra giocattoli e materiali didattici. Un atto di generosità da parte dei membri di protezione civile dell’associazione nazionale Polizia di Stato. L’iniziativa dei rappresentanti di Cerveteri, è naya dalla volontà di offrire ai bambini momenti di sollievo, creatività e gioco durante il loro percorso di cura. La consegna di tutto il materiale è avvenuta nei reparti alla presenza di una delegazione dell’associazione e dello staff sanitario del Bambino Gesù. «Per noi questa iniziativa – afferma il responsabile dell’Odv Anps Cerveteri, Bruno Camposarcone - rappresenta molto più di un gesto simbolico. Crediamo che il gioco e l’apprendimento siano strumenti fondamentali per sostenere il benessere dei bambini, soprattutto in un contesto delicato come quello ospedaliero. Vogliamo essere al loro fianco non solo idealmente, ma in modo concreto, portando un po’ di colore e normalità nelle loro giornate». I piccoli pazienti non hanno perso un solo secondo iniziando a giocare. «È stato emozionante - prosegue Roberto Oertel, vicepresidente - vedere l’entusiasmo del personale, così come il sorriso dei piccoli mentre disponevamo sui tavoli i giocattoli e i materiali didattici che utilizzeranno. Lavoriamo ogni giorno per creare progetti che abbiano un impatto reale sulle famiglie e sui bambini che vivono momenti difficili. Tutto questo costituisce un tassello importante di un impegno più ampio che continueremo a portare avanti. Il progetto è stato proposto da uno dei nostri coordinatori, ovvero Danilo Leopardi e ha avuto subito il benestare da parte del direttivo». «La preparazione di questa donazione – conclude Leopardi - ha coinvolto volontari, sostenitori e partner che hanno creduto nell’obiettivo: offrire strumenti educativi e ludici che possano distrarre, intrattenere e stimolare. Siamo convinti che anche piccoli gesti possano fare una grande differenza, e continueremo a lavorare per sostenere realtà come il Bambino Gesù. Da anni operiamo sul territorio anche a sostegno di bambini e famiglie in situazioni di fragilità, promuovendo iniziative solidali, attività educative e momenti ricreativi».

