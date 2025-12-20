ALLUMIERE – C’è un momento preciso in cui il silenzio di un teatro si trasforma in stupore puro. È quell’istante in cui le luci si abbassano, lo schermo prende vita e le prime note risuonano nell’aria, capaci di riportare chiunque, adulto o bambino, nel luogo più intimo e felice della memoria. È da qui che è iniziata la magia che ha avvolto il Teatro Traiano di Civitavecchia, protagonista giovedì di una giornata straordinaria grazie alla Banda Amici della Musica di Allumiere, diretta dal maestro Manuel Pagliarini.

Due spettacoli, due pubblici diversi ma un’unica, potente emozione. Al mattino il teatro è stato invaso dall’energia, dalle voci e dagli occhi pieni di meraviglia dei bambini delle scuole primarie della città. In scena “Un Secolo di Magia Disney”, un viaggio musicale e visivo attraverso le colonne sonore più amate di sempre, capace di trasformare la platea in un mondo incantato dove la fantasia corre libera e la musica diventa racconto.Le immagini dei grandi classici Disney scorrevano sullo schermo mentre la banda, con precisione, eleganza e intensità, accompagnava ogni scena con esecuzioni di altissimo livello. Non un semplice concerto, ma un’esperienza totale, in cui suoni e immagini si fondevano dando vita a un racconto che ha fatto cantare, sorridere e sognare centinaia di bambini. Il Teatro Traiano era gremito, vivo, partecipe, attraversato da un entusiasmo contagioso che si percepiva in ogni applauso spontaneo, in ogni sguardo rapito. Vedere e sentire l’entusiasmo dei bambini è stato un regalo immenso.

Un’emozione condivisa anche dalle insegnanti che hanno accompagnato le classi e che hanno potuto assistere a qualcosa di raro: la gioia autentica degli alunni, completamente coinvolti, trascinati dalle note, attenti e felici. Un sentito ringraziamento va alle insegnanti e ai bambini dell’Istituto Comprensivo Ennio Galice, con i plessi Papacchini, Renato Posata e Collodi, dell’Istituto Comprensivo Via XVI Settembre e alle classi quinte della scuola primaria A. Cialdi di Civitavecchia, che hanno riempito il teatro di colori, voci ed emozioni.La sera, lo stesso palcoscenico ha accolto un pubblico adulto, numeroso e attento, per un concerto ad ingresso gratuito che ha unito musica e solidarietà.

Durante l’evento sono stati raccolti fondi a favore della comunità Il Ponte, dando alla serata un valore ancora più profondo. Anche in questo caso il Teatro Traiano era completamente pieno e l’atmosfera carica di attesa.Se al mattino a dominare era stata la meraviglia dei più piccoli, la sera a emergere è stato l’altissimo livello musicale e tecnico raggiunto dalla Banda Amici della Musica di Allumiere. Un complesso strumentale affiatato, maturo, capace di affrontare un repertorio complesso con sicurezza, sensibilità e grande qualità interpretativa. Gli applausi, lunghi e convinti, si sono trasformati più volte in standing ovation, segno di un pubblico profondamente colpito e riconoscente.Tra i momenti più toccanti della giornata, soprattutto durante lo spettacolo mattutino, la presenza dei giovanissimi componenti della banda. Ragazzi e bambini che suonavano accanto agli adulti, spesso figli di bandisti, testimoni di una tradizione che non si spegne ma si rinnova, passando di padre in figlio, di nota in nota. Un’immagine potente, che racconta meglio di qualsiasi parola cosa significhi educare alla musica: trasmettere passione, disciplina, amore e senso di appartenenza.La direzione del maestro Manuel Pagliarini ha saputo tenere insieme tutto questo, guidando la banda con competenza, sensibilità e carisma, dando vita a uno spettacolo capace di parlare a tutte le età. Musica come linguaggio universale, come ponte tra generazioni, come strumento di emozione e crescita.

Quella andata in scena al Teatro Traiano non è stata soltanto una doppia esibizione musicale, ma una vera e propria celebrazione della musica come esperienza condivisa. Una giornata fatta di sorrisi, applausi, occhi lucidi e cuori pieni. Una magia che, come le migliori storie Disney, resterà a lungo nella memoria di chi l’ha vissuta.

