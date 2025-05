PIANSANO - Officine Municipali arriva a Piansano: il 19 maggio alle ore 17 la presentazione in comune.

Innovazione, creatività condivisa e supporto ai cittadini e alle imprese sono le parole chiavi del progetto “Officine municipali”, che dal 20-05-2025 arriverà a Piansano portando in comune una serie di iniziative volte a facilitare il co-working e il sostegno ai cittadini tramite lo sportello a loro dedicato.

La conferenza stampa di lancio si terrà presso il palazzo del municipio del comune di Piansano, sito in piazza indipendenza, 17 alle ore 17. “Officine municipali” partirà ufficialmente dal 20-05-2025 e si propone come uno spazio fisico e concettuale dove far convergere idee, esperienze e competenze, con l’obiettivo di trasformare il comune in un punto di riferimento attivo per l’innovazione sociale e il sostegno al tessuto economico locale.

Tra le principali novità: l’attivazione di uno sportello cittadino per offrire orientamento, consulenze e servizi utili alle famiglie e ai lavoratori; la creazione di spazi di co-working dedicati a giovani professionisti, freelance e imprese locali.

Il progetto sottolinea come la pubblica amministrazione possa e debba rappresentare una risorsa per la comunità, non limitandosi all’erogazione di servizi, ma trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di idee. L’obiettivo del progetto Officine municipali è infatti quello di costruire un nuovo modo di vivere il comune, rendendolo uno spazio aperto, partecipato e realmente utile ai cittadini.

L’invito a partecipare alla conferenza stampa è rivolto a tutta la cittadinanza, ai media locali, alle associazioni e alle realtà produttive del territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA