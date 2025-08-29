LADISPOLI - «Ringraziamo il comandante per il servizio prestato: sarà cittadino onorario». È il sindaco, Alessandro Grando, ad annunciarlo durante la festa di pensionamento riservata in aula consiliare a Umberto Polizzi, alla guida della caserma dei carabinieri di Ladispoli da oltre 7 anni. Erano presenti tutte le altre forze dell’ordine del territorio presenti all’appuntamento: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Locale. «Abbiamo voluto celebrare una figura importante per la nostra città – commenta il sindaco ladispolano, Alessandro Grando – che ha raggiunto il termine della sua carica al comando della stazione dei carabinieri, anche se so per certo che avrebbe voluto continuare il suo lavoro che è la sua passione. Così, riunendoci con tutti i dipendenti del municipio, la giunta e tutte le altre forze dell’ordine, voleva ringraziarlo anche a titolo personale per il lavoro svolto a Ladispoli perché assieme alle donne e agli uomini dell’Arma ha prestato un servizio eccellente e puntuale senza mai tirarsi indietro, senza far mancare il supporto e la sua esperienza». Le sorprese per Polizzi non finiscono qui. «Lo attenderemo a settembre al prossimo consiglio comunale utile – annuncia Grando – per riconoscergli la cittadinanza onoraria. Ladispoli continuerà ad essere la sua casa». Polizzi nella sua quasi cinquantennale esperienza ha diretto i comandi di Spoleto, Avellino, Napoli e Scampia dove ha svolto servizio nella sezione omicidi impegnandosi nel contrasto alla criminalità organizzata. Prima di Ladispoli anche una parentesi a Cerveteri sempre come comandante.

