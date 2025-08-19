SANTA MARINELLA – Prosegue con numeri da record la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 2025”, che, dopo il successo della settimana di Ferragosto, continua a registrare il tutto esaurito.

Promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, il cartellone si conferma tra gli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate laziale, grazie a un programma ricco e trasversale che spazia tra musica, arte, spettacolo e cultura. Grande partecipazione anche per la mostra “Warhol e Banksy”, aperta fino al 18 settembre, che nei weekend raddoppia le visite guidate per far fronte all’elevata richiesta del pubblico. Il Castello di Santa Severa è uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale e si prepara ad accogliere una settimana di appuntamenti imperdibili, tra cinema d’autore, spettacoli per famiglie, danza, musica e cultura. Un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere pubblici di ogni età, all’insegna della bellezza e della condivisione.

Il 19 agosto alle ore 21:00 il cinema è protagonista con “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” (1970) di Ettore Scola, con Monica Vitti, uno degli appuntamenti dedicate a Le dive della Titanus, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale e Titanus, che rende omaggio alle protagoniste indimenticabili del cinema italiano. Prima della proiezione, incontro con Fabio Melelli, moderato da Claudio De Pasqualis. Un film straordinario, che mescola farsa e tragedia, satira politica e melodramma. Interpretato da un formidabile trio di attori – Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini – è stato un successo internazionale e valse a Mastroianni la Palma d’oro a Cannes. Scritto da Scola insieme ad Age & Scarpelli, il film racconta un fallimentare ménage à trois in salsa proletaria, tra amori sbagliati, gelosie e disperazione. Una storia intensa e attuale, che nasconde anche una sottile analisi sociale: “Volevo vedere come le classi proletarie subissero la cultura borghese”, dichiarò Scola. Il risultato è un film politico, ma mai pesante. La vicenda ruota attorno ad Adelaide, fioraia che intreccia una relazione con Oreste, muratore comunista sposato, e poi con Nello, pizzaiolo conosciuto durante una manifestazione. I tre diventano amanti, ma la situazione precipita fino al tragico epilogo.

Il 20 agosto, sempre alle ore 21:00, spazio ancora al cinema con “Mani di fata” (1983) di Steno, con Eleonora Giorgi. Anche in questo caso la proiezione sarà anticipata da un incontro, con Steve Della Casa, moderato da Claudio De Pasqualis. Il film è una delle commedie più intelligenti e divertenti degli anni ’80. Con protagonisti Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi, racconta con brio l’inversione dei ruoli nella coppia: lui perde il lavoro e si reinventa colf, mentre lei ottiene una promozione. La regia di Steno, veterano del cinema, è leggera e piena di freschezza. Una commedia che diverte e fa riflettere, senza mai cadere nella banalità.

Il 21 agosto alle ore 21:00 spazio alle famiglie con “Rime Insaponate”, spettacolo di giocoleria e poesia per grandi e piccoli. Alekos, poeta e artista di strada, incanta il pubblico con bolle di sapone, rime, giochi d’aria, fumo e vapore. Uno spettacolo che mescola teatro, magia e racconto, capace di coinvolgere famiglie, bambini e sognatori di ogni età. Un’esperienza luminosa che allena alla meraviglia e celebra la bellezza del racconto e della semplicità.

Il 22 agosto alle ore 21:00 arriva il Gran Galà delle Stelle Danzanti, una serata di grande danza con la partecipazione delle Etoiles e Primi Ballerini dei più prestigiosi teatri lirici internazionali, sotto la direzione artistica e regia di Kristian Cellini e il management di Antonio Desiderio. In programma, estratti dai grandi classici come Excelsior, Carmen, Lago dei Cigni, e brani contemporanei, tra cui la nuova creazione “For Us” firmata dallo stesso Cellini su musica di Antonio Vivaldi. Sul palco, artisti del calibro di Martina Arduino e Marco Agostino (Teatro alla Scala di Milano), Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo (Teatro San Carlo di Napoli), Oxana Bondareva (Teatro Marijinski di San Pietroburgo), Maria Yakovleva e Louis Scrivener (Teatro dell’Opera di Budapest), Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez (Teatro dell’Opera di Kiel).

Il 23 agosto alle ore 21:00 la musica sarà protagonista con i ReQueen – Queen Tribute Show, nella speciale serata “Freddie Mercury Memorial Night”. Un omaggio trascinante alla leggenda del rock con le canzoni immortali dei Queen, tutte da cantare sotto le stelle in un concerto ricco di energia, emozione e passione.

Sempre dal 22 al 24 agosto il Castello ospiterà il Festival Internazionale di Scacchi, organizzato da ASD Pianeta Scacchi (affiliata FSI e riconosciuta dal CONI), evento agonistico aperto a tutti i giocatori tesserati FSI 2025 e agli stranieri in possesso di FIDE Identity Number (FIN). Tre giornate dedicate alla promozione del gioco degli scacchi in una location unica. Info: 339 6933691.

Il 24 agosto alle ore 19:00 torna “Libri e Calici”, raffinata rassegna culturale ed enogastronomica giunta alla sua terza edizione. In programma la presentazione del libro “La città del sole” (Effigi) di Salvatore Anselmi, moderata da Francesca Lazzeri, con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial. I calici protagonisti saranno presentati dal giornalista sommelier Samuele Sansonetti, Ramatico I.G.T. Lazio rosato ’21 di Antonella Pacchiarotti (Grotte di Castro) e Tuscia D.O.P. Cannaiola Martino V ’24 di Debora Castelli (Marta). Un’esperienza immersiva che unisce la letteratura e i profumi del vino, in cui ogni sorso racconta una storia, e ogni pagina evoca sapori della nostra terra. Il romanzo di Anselmi gioca con l’ambiguità e le apparenze, tra specchi narrativi e riflessioni sulla società.

A chiudere questa intensa settimana di eventi, sempre il 24 agosto alle ore 21:00, il concerto “Al centro esatto della musica” di Ron. Un viaggio emozionante attraverso i suoi più grandi successi e le nuove produzioni, in una delle location più suggestive del Lazio. Un’occasione unica per incontrare un grande della musica italiana in un’atmosfera intima e potente.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato. La prenotazione anche per gli eventi gratuiti è obbligatoria su Eventbrite e sarà garantita entro 15 minuti dall’inizio dello spettacolo, oltre tale orario non sarà più valida, perciò si raccomanda la puntualità, i posti non sono numerati. Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00, la rassegna letteraria Libri e calici alle ore 19:00 I biglietti a pagamento sono disponibili solo online su TicketOne

Mostrando in biglietteria la prenotazione su Eventbrite si ottiene uno sconto sul biglietto della mostra Banksy-Warhol: 8€ invece di 10€ nei giorni feriali, 10€ invece di 12€ nel weekend. Inoltre, il biglietto dà diritto a 3 ore di sosta gratuita. Le visite guidate della mostra sono con prenotazione obbligatoria al numero 3209010060.

© riproduzione riservata