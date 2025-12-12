CIVITAVECCHIA – Mattinata di caos al mercato e i commercianti protestano. La cantierizzazione di piazza Regina Margherita, necessaria per l’avvio dei lavori di restyling da 3 milioni di euro, è apparsa molto più pesante del previsto, soprattutto sul lato “carcerette” verso il cinema, dove la chiusura è arrivata fino al marciapiede, con le reti – con tanto di tenda oscurante – ha di fatto “cancellato” le vetrine dei negozi, limitando drasticamente gli accessi a quindici giorni dalle festività natalizie. I negozianti della zona parlano di attività «nei guai» proprio sotto Natale: niente spazio per il carico e scarico della merce, difficoltà a raggiungere i magazzini, accessi sbarrati per furgoni e fornitori. Mentre sul lato “piazza XXIV Maggio” una porzione di strada è rimasta percorribile, sul lato del cinema la strada è di fatto chiusa. A preoccupare è anche la sicurezza: ieri mattina un’ambulanza ha dovuto fare diverse manovre per uscire in retromarcia dall’area. I commercianti denunciano di sentirsi isolati e penalizzati proprio nel periodo in cui hanno investito maggiormente in scorte e prodotti per le festività. In mattinata una delegazione di esercenti ha incontrato una rappresentanza dell’amministrazione comunale. A loro è stato spiegato che in questi giorni il livello di pericolosità sarà più alto per le operazioni di taglio della tettoia sporgente e che, una volta terminata questa fase, il cantiere dovrebbe arretrare. Una risposta giudicata però insufficiente. Anche perché, di fatto, salterà un prezioso weekend. La richiesta, ora, è chiara: rivedere la gestione del cantiere e della viabilità, garantendo almeno corridoi sicuri per clienti, mezzi di soccorso e fornitori, perché nessuno si sente di poter “mettere la saracinesca giù” proprio nel momento più importante dell’anno. La tensione è alle stelle e c'è chi tuona: «Stanno facendo morire le attività storiche di questa città».

Dopo una giornata di proteste, passione e preoccupazione, l'amministrazione ha deciso di procedere con uno spostamento indietro di qualche metro della recinzione del cantiere.

