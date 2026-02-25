LADISPOLI – È rientrato dalle Olimpiadi di Milano ed è tornato subito nella sua prima casa: la Debby Roller Team. Daniele Di Stefano ci ha tenuto a salutare il suo primo allenatore, Andrea Farris, così come tanti amici del pattinaggio. Il 27enne non si fermerà qui però perché domenica volerà in Olanda per i mondiali Allround, così come Francesca Lollobrigida. Tanta emozione intanto nel pattinodromo di via Canova. «È venuto a trovarci – scrive Farris - dopo un grandioso 5° posto nei mt 1.500 e 7° nei mt 1.000. Una grande soddisfazione, è nato qui, è stato accompagnato nel suo percorso sportivo sulle ruote dai 7 ai 20 anni, vincendo 3 Mondiali Juniores - 4 Europei, 32 titoli Italiani di cui uno assoluto e 2 titoli ai Giochi Nazionali. Oggi atleta Olimpico, atleta delle Fiamme Oro, ma debbino per sempre». Visita anche dal suo amico Fabrizio Ferri, con cui si allena in bicicletta prima di ogni competizione. Ladispoli continuerà a fare il tifo nelle prossime settimane per questo campione del pattinaggio di velocità sul ghiaccio.

