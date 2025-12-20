SANTA MARINELLA – Il gruppo civico “Moderati per S. Marinella e S. Severa” si stringe con profonda commozione al dolore del dottor Bruno Ricci per la dolorosa perdita della cara mamma.

«In questo momento di grande tristezza, vogliamo esprimere a Bruno e a tutta la sua famiglia il nostro più sincero affetto e la nostra vicinanza. La perdita di una madre lascia un vuoto incolmabile, ma restano vivi l’esempio e l’amore che ha saputo donare nel corso della sua vita».

I funerali si sono svolti oggi alle ore 15 presso la Chiesa del Carmelo.

«All'amico Bruno Ricci, direttore generale di Santa Marinella Servizi, va il nostro abbraccio più forte».

