CERVETERI - Vetro dell'auto frantumato e danni allo sportello e ingenti costi di riparazione per lo sventurato proprietario. A Cerenova, a essere prese di mira dai ladri, non sono solo le abitazioni e le attività commerciali. A raccontare la vicenda è il proprietario del veicolo parcheggiato nella pineta che costeggia la stazione ferroviaria. «Tralasciando il danno economico subito - racconta il signor Dario - e il fatto che l'auto non avesse nulla al suo interno da renderla interessante agli occhi di un malintenzionato, ultimamente il clima che si respira qui a Campo di Mare è evidentemente sempre più teso, vista la frequenza di episodi analoghi che si stanno registrando nel quartiere». Tema quello della sicurezza molto caro ai residenti che in più occasioni hanno chiesto maggiori controlli e l'intervento anche delle istituzioni. Non da ultimo, poi, l'incontro con l'amministrazione comunale. «Abbiamo inviato una pec a comune e forze dell'ordine 10 giorni fa rendendoci disponibili a collaborare» ha spiegato il presidente del controllo del vicinato, Enzo Musardo che aveva parlato di una «sicurezza partecipata» da mettere in atto grazie proprio al controllo del vicinato che collega, solo nel territorio etrusco 5 gruppi con 220 cittadini attivi. Con altri gruppi in fase di costituzione. Ma ad oggi, a quella Pec, nessuno avrebbe ancora risposto.

