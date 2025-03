CERVETERI - Non solo Cerenova. Ma anche Valcanneto. I ladri continuano a battere il territorio mettendo in allarme la popolazione. Questa volta è toccato al proprietario di una abitazione in via Tommaso Albinoni, a Valcanneto. I malviventi «hanno cercato di entrare in casa dal lucernario». A quanto pare, i cani sarebbero stati «drogati». Per fortuna però anche in questo caso solo tanta paura. Ovviamente il suggerimento è sempre lo stesso: prestare attenzione e denunciare alle forze dell’ordine.

