CERVETERI – C’è un nuovo colpo di scena nella politica etrusca. Il gruppo consiliare Città Futura-Anno Zero comunica l’uscita del consigliere Luigi Geronzi dalle proprie fila. Il gruppo dei dissidenti quindi perde un pezzo rispetto ai 4 in aula, più le dimissionarie Federica Battafarano e Francesca Appettiti, rispettivamente da assessore e capo gabinetto della sindaca. «La decisione – rende noto Alessio Vito Lasorella, consigliere di Città Futura-Anno Zero - è stata presa di comune accordo, al termine di un prolungato confronto, dal quale è emersa la totale inconciliabilità delle posizioni circa il percorso e il futuro del gruppo all’interno dell’attuale consiliatura. Ringraziando il consigliere Geronzi per il percorso condiviso fino ad ora, gli auguriamo soddisfazione per i suoi nuovi obiettivi, del tutto incompatibili con il progetto politico concordato dal gruppo e da lui non rispettato». Da capire quello che accadrà ora al Granarone visto che la crisi politica si è “congelata” dopo il salto della quaglia di Nicolò Accardo. Geronzi tornerà ad allinearsi alla maggioranza guidata da Elena Gubtetti? «Questo gruppo ha scelto responsabilmente di intraprendere un cammino – aggiunge Lasorella -, ponendosi all’opposizione di una maggioranza con la quale si è esaurita l’esperienza amministrativa. È nostra intenzione proseguire liberando il campo da una concezione della cosa pubblica degradante, immobile e suggestionabile dal canto delle sirene, senza prestare il fianco a modalità operative che violano i valori sui quali avevamo fondato la nostra esperienza di coalizione». Città Futura Anno Zero ribadisce dunque la propria posizione. «Continueremo il nostro lavoro all’interno del consiglio comunale con determinazione, assieme a Federico Salamone e Laura Mundula».

©RIPRODUZIONE RISERVATA