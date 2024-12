I carabinieri vanno a casa sua per notificargli gli arresti domiciliari ma lo trovano morto in casa. È accaduto ieri a Montefiascone, nelle case popolari in via Cardinal Salotti. L’uomo è un trentenne di origine russa, conosciuto sui social come Nikita Tattooer.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri si sono presentati a casa dell’uomo ieri sera intorno alle 19, hanno suonato al campanello ma nessuno ha risposto. A quel punto sono andati a cercare l’uomo in paese.

Una ricerca infruttuosa. Per questi sono tornati a casa dell’uomo e hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco.

Quando questi sono arrivati sul posto, hanno aperto la porta e hanno fatto la tragica scoperta. Il giovane era già privo di vita. Con tutta probabilità è stato stroncato da un malore. Sulla salma, comunque, non sarà eseguita l’autopsia.