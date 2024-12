«Ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura. Accolgo con soddisfazione l'esito dell'udienza preliminare di archiviazione con formula piena del procedimento a carico mio e mio marito».

Il giorno dopo la decisione del gup, la sindaca Chiara Frontini, commenta così il proscioglimento suo e del marito con formula piena perché il fatto non sussiste. Nella vicenda sulle presunte minacce ricevute dalla coppia dal consigliere Marco Bruzziches durante una cena a casa sua, il gup Fiorella Scarpato ha ritenuto che non fosse configurabile il reato di minacce a corpo politico e ha dichiarato il non luogo a procedere.

« Ho creduto in questo esito perché ho sempre agito nel rispetto delle regole - ha detto Frontini - Proseguo nel lavoro a favore della comunità che ho l'onore di amministrare».