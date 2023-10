Guida senza patente, con un coltello a serramanico e hashish in auto, finisce così nei guai un 32enne. Nel corso di un servizio perlustrativo in prossimità del casello autostradale dell’A1, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Orte ha fermato e controllato un uomo di origine egiziana residente a Formello. L’uomo, che durante il controllo ha assunto un atteggiamento nervoso e sospetto, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm 8 lunghezza totale pari a cm 18, nonché 0,34 grammi di hashish. Inoltre, nel corso del controllo è stato accertato il fatto che fosse alla guida del veicolo senza la patente di guida. I militari hanno quindi denunciato l’uomo segnalandolo alla prefettura di Roma per quanto concerne lo stupefacente rinvenuto e alla prefettura di Viterbo per quanto riguarda l’accertata violazione di guida senza patente.