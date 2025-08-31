TOLFA - Stasera alle 19 messa solenne in onore del patrono nella Chiesa di Sant'Egidio Abate; seguirà la tradizionale processione per i veicoli suggestivi del centro storico fino sotto al Palazzo Comunale. Ad accompagnare lungo il percorso, il mezzo busto di Sant'Egidio portato a spalla, le note musicali della Banda "G.Verdi" fin di ritorno in Chiesa, per ricevere la Solenne benedizione finale. Saranno poi innalza (tempo meteorologico permettendo) i Globi Aerostatici (Le pallone de Santeggidio) in piazza Matteotti. In piazza V. Veneto, a partire dalle 21.15, andrà in scena il “Tale e Quale Show”, lo spettacolo che porterà sul palco alcuni dei più apprezzati finalisti del celebre programma televisivo. Tra i protagonisti si esibiranno Daniele Si Nasce, Gianfranco Lacchi e Armando Tartaglini, che regaleranno al pubblico performance travolgenti e grandi imitazioni, in un mix di musica e divertimento. Daniele quartapelle, in arte Daniele Si Nasce è un cantante, autore e compositore ed è noto per la sua esibizione in omaggio a Renato Zero, da cui prende ispirazione con grande rispetto e fedeltà musicale; ha partecipato al programma televisivo “MilleVoci” e vincitore assoluto della trasmissione Tale e quale Show su Rai 1 condotta da Carlo Conti. Gianfranco Lacchi è invece un “cantattore” romanoromano che unisce musica e recitazione; è stato finalista di tale e Quale. Armando Tartaglini voce potente e carismatica è specializzato in Rhythm & blues e collaboratore dei Les Naifs con cui porta in scena indimenticabili cover di Zucchero e altri grandi artisti. La serata culminerà con due appuntamenti imperdibili: la tradizionale Tombola di Sant’Egidio e, subito dopo, alle 23.30, il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Tolfa, chiudendo in bellezza tre giorni di festa, musica e cultura. Un finale che promette emozioni e una piazza gremita per celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tolfetana.