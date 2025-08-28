CIVITAVECCHIA – Salperanno anche da Civitavecchia e Fiumicino due delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la campagna internazionale umanitaria e nonviolenta, partita dal basso, mobilitando singole persone di ogni parte del mondo per rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese di Gaza. Ben 80 le imbarcazioni coinvolte; a Civitavecchia la partenza è fissata per sabato 30 agosto. La sede di Civitavecchia popolare/Prc di via delle Strade Nuove (il vicolo accanto al cinema Royal) è a disposizione per riempire la cambusa con confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026 di farina, riso, pasta, zucchero (tutti mezzo chilo o 1 kg), biscotti, pomodori pelati (400 g), legumi in latta (400 g), miele o marmellata e tonno.

Non verranno accettati prodotti diversi da quelli indicati. È possibile consegnare i prodotti nella giornata di oggi, dalle 17.30 alle 20 e domani dalle 9 alle 20.

©RIPRODUZIONE RISERVATA