S. MARINELLA – Quella di oggi è la giornata dedicata alla salute del cuore. Stamani, nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport sarà presente un camper sanitario della Croce rossa, per offrire screening cardiologici gratuiti alla popolazione, nell’ambito del progetto “Itinerari della salute, prevenzione cardiovascolare”. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Santa Marinella, ha l’obiettivo di contrastare le malattie cardiovascolari, la principale causa di morte e invalidità in Italia e nel mondo, attraverso attività di prevenzione primaria e sensibilizzazione. Dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30, il personale sanitario della Croce rossa, affiancato da un medico cardiologo, eseguirà controlli gratuiti a bordo dell’unità mobile attrezzata. Lo screening è rivolto a cittadini tra i 35 e i 70 anni e prevede la valutazione di parametri fondamentali come il peso e l’altezza, la pressione arteriosa, la glicemia, l’elettrocardiogramma, l’ecografia cardiaca, se indicata L’iniziativa mira anche a educare sui principali fattori di rischio cardiovascolare, come ipertensione, sedentarietà, alimentazione scorretta, fumo e diabete, promuovendo stili di vita sani e consapevoli. “Prevenire è vivere – sottolinea la Croce Rossa Italiana – ed è fondamentale intercettare precocemente i segnali di allarme per poter intervenire prima che la patologia si manifesti in forma acuta”. Per partecipare allo screening è obbligatoria la prenotazione al numero 320 062 7158.

