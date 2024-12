«Credo che ci sia un elemento comune che sintetizzi tutta la vita di Giorgio: la passione. La passione con cui ha saputo dare senso a tutto ciò che ha fatto, mettendo proprio questa forza, anche nel tempo della malattia e della fragilità». Lo ha detto don Massimiliano Balsi il parroco della basilica della Quercia questa mattina ai funerali dell’avvocato Giorgio Barili nella basilica della Quercia.

Barili si è spento martedì all’età di 84 anni. È stato il fondatore della camera penale di Viterbo, che ha presieduto per 17 anni fino al 2004.

Don Balsi ha ricordato la passione che Giorgio Barini ha messo in tutte le cose che ha fatto: «nella famiglia, nel lavoro, nello sport, in tutte quelle realtà che hanno contraddistinto il suo cammino».

Al termine della cerimonia hanno preso la parola i figli di Barili e Luigi Sini, presidente dell’ordine degli avvocati. «Giorgio Barili - ha detto - è stato un vero principe del foro, che ha dato lustro all’avvocatura viterbese. Un maestro e un principe dentro e fuori le aule, che ha saputo trasmettere una viva cordialità a tutti noi».