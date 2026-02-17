TARQUINIA - “Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza in questo momento di immenso dolore” così Giada e Alessandro, i genitori di Gabriele Costantino, il 13enne morto lunedì al policlinico Gemelli per una meningite fulminante.

Nella tragedia indescrivibile che li ha colpiti hanno avuto la forza di compiere un gesto di grande altruismo: hanno infatti autorizzato la donazione degli organi di Gabriele così da dare speranza e salvezza ad altre vite.

La morte di Gabriele Costantino, così improvvisa e repentina, ha scosso profondamente tutta la comunità di Tarquinia che oggi, in segno di lutto e vicinanza, ha annullato tutte le iniziative in programma per il carnevale.

Gabriele Costantino ha iniziato a stare male domenica sera accusando forti dolori alla testa e alle orecchie, accompagnati da febbre alta. Trasportato all’ospedale è stato poi trasferito al Gemelli di Roma. Ogni sforzo di salvarlo è stato inutile: il suo cuore ha cessato di battere ieri mattina. Una meningite fulminante, di origine batterica ma non virale e contagiosa, non gli ha lasciato scampo.

Il ragazzo frequentava la terza media all’istituto Dasti di Tarquinia, militava nell’Under 15 dell’Asd Tarquinia Calcio ed era molto apprezzato nell’ambiente sportivo locale.

In queste ore si moltiplicano le attestazioni di cordoglio e di vicinanza alla famiglia ma anche i ricordi di Gabriele che viene descritto come “un ragazzo dal cuore d'oro, dolcissimo”. “Con i tuoi grandi occhioni, con il tuo sorriso, con la timidezza che avevi… - scrivono sui social - ora gioca a pallone con gli angeli e da lassù dai la forza alla tua mamma e al tuo papà”.

Dolore è stato espresso dall’Asd Tarquinia Calcio: “Perdiamo - ha scritto la società - non solo un giovane atleta, ma un sorriso e una presenza preziosa”.

Parole di vicinanza sono arrivate da diverse società sportive compresa la U.S. Viterbese, che ha espresso il proprio dolore per la perdita di Gabriele: «la perdita di un ragazzo così giovane - scrive - colpisce e addolora l’intera comunità sportiva, lasciando un vuoto che va oltre il campo di gioco».

I funerali si svolgeranno si terranno domani alle 15, presso la Chiesa dell’Olivo mentre questo pomeriggio alle 17,30 nella parrocchia Madonna dell’Ulivo a Tarquinia si terrà un momento di preghiera.