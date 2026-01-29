CERVETERI – Un bottino consistente. Oltre 100mila euro tra soldi in contanti, orologi di marca Rolex e gioielli. I ladri evidentemente sapevano in quale casa stavano entrando e sono riusciti nel loro intento di razziare quanto più possibile all’interno di una villetta su via Doganale, tra le frazioni di Valcanneto e Borgo San Martino. Un colpo studiato a tavolino perché – è quanto emerso – il proprietario, un uomo anziano e pensionato, in passato imprenditore nel territorio, non era presente. Il raid è avvenuto nel primo pomeriggio di diversi giorni fa. Ad indagare sull’episodio sono i carabinieri della stazione di Cerveteri, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. A quanto pare i malviventi hanno utilizzato un frullino per scassinare la cassaforte. Poi si sono dileguati dopo aver bucato la recinzione. Chi ha rubato in questa abitazione della Doganale, altra ipotesi concreta, non lo ha fatto da solo. Saranno gli investigatori a scoprire quante persone hanno partecipato all’assalto in casa e da quanto tempo magari stavano osservando i vari spostamenti della vittima, ultimamente in una struttura clinica. I banditi potrebbero essere anche del comprensorio. Indagini a tutto raggio pure con l’ausilio delle telecamere private e pubbliche della zona. Da parecchio tempo in questa località non si assisteva ad un furto simile. Merito sia dei controlli più frequenti delle forze dell’ordine che della vigilanza privata attivata grazie ad un contratto sottoscritto con gli abitanti tramite il comitato di zona di Valcanneto.

