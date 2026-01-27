LADISPOLI – La nuova frontiera dei ladri è quella del mercato nero delle marmitte catalitiche. A dirla tutta è ciò che si trova dentro ad ingolosire la banda tornata nuovamente in azione nel quartiere Cerreto. Metalli preziosi come platino, palladio e soprattutto rodio. Solo il rodio, ad esempio, è valutato all’incirca intorno ai 260 euro al grammo, mentre platino e palladio si possono trovare a seconda del periodo tra i 30 e i 40 euro sempre al grammo. Da una sola marmitta rubata, i malfattori possono ricavare fino a 3 grammi di metalli pregiati da rivendere ai compratori dell’elettronica e anche dell’odontoiatria ricavando migliaia di euro. E non è nemmeno difficile smontare il pezzo dalle auto parcheggiate. Basta un crick, qualche minuto di pazienza, magari in una zona decentrata della città, e il gioco è fatto. Anni fa due malfattori vennero assicurati alla giustizia mentre depredavano una macchina in zona Caere Vetus. Evidentemente i soliti ignoti sono tornati in azione e le vittime si ritrovano con la macchina sfondata che deve essere portata in officina per le riparazioni di rito. «Stanno girando di notte per rubare le marmitte alle auto nel quartiere del Cerreto», mette in guardia il signor Roberto, residente. Due le denunce presentate alla caserma dei carabinieri, come raccontato dagli stessi proprietari. Ci sarebbe un altro caso invece non denunciato. A novembre il titolare di un’officina della città confermò la presenza di auto di grossa cilindrata “cannibalizzate” per ottenere fari, volanti multifunzione completi di comandi elettronici e centraline con la refurtiva inserita nei siti specializzati on line e di ricambio usato. Un altro sistema per fare soldi in modo illegale e semplice.

