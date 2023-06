Il ladro seriale di auto alla fine torna in carcere.

Mercoledì pomeriggio, infatti, gli agenti della squadra mobile di Viterbo hanno eseguito l’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura di Viterbo, nei confronti nei confronti di 40enne di nazionalità tunisina, già arrestato all’inizio del mese di maggio per diversi furti su autovetture in sosta.

Il provvedimento scaturisce dall’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Lo straniero, infatti, già ristretto in carcere per reati contro il patrimonio, era stato posto in libertà provvisoria alla fine dello scorso marzo.

Nel mese di aprile si è reso protagonista di diversi furti su veicoli in sosta, nonché del furto di un monopattino presso una scuola cittadina.

Le telecamere della scuola e di un’auto visitata dal ladro, lo hanno immortalato mentre compiva i furti, consentendo agli agenti di risalire a lui.

Per questi furti era stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile ed era stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico secondo la misura, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Viterbo.

Con i furti messi a segno ad aprile, si aggrava la sua posizione.

L’uomo, infatti, dovrà scontare in carcere ora ulteriori 10 mesi di reclusione.