I furti in abitazione a Viterbo sono in aumento. È quanto emerge dall’incontro tematico di area, voluto dal prefetto Pomponio, che si è tenuto ieri a Palazzo dei Priori e che ha riguardato esclusivamente il capoluogo.

Alla riunione che si è svolta alla presenza, tra gli altri, della sindaca Chiara Frontini, del presidente della Provincia Alessandro Romoli, del questore Luigi Silipo e dei comandanti delle altre forze di polizia, è emerso che sono oltre un centinaio, in media, i furti in abitazione che si registrano ogni anno a Viterbo. Ma nei primi sei mesi del 2025 sono in aumento del 10% rispetto all’anno scorso.

Quei dei furti è stato uno dei temi al centro dell’incontro in cui è stato sottolineato che le zone più colpite restano Bagnaia a Tobia a San Martino al Cimino.

Il prefetto ha rilevato che i dati in queste zone sono in linea con quelli dell’anno scorso, ma si registra una ciclicità del fenomeno e ha auspicato un aumento dei controlli anche con operazioni ad alto impatto. Dal prefetto è arrivato anche un appello ai cittadini a denunciare ogni episodio.